"Этот лучшие люди": Лия Ахеджакова вступилась за иноагентов

Актриса Лия Ахеджакова резко раскритиковала закон об иноагентах. Произошло это на церемонии вручения премии "Звезда театрала", которая прошла 6 декабря в Театре имени Вахтангова.

"Что такое иноагент? Это же шпион, который на эти деньги ходит, нюхает, на нас доносит и который разрушает нашу жизнь. Это иноагент. Ну, почему звание иноагента присваивается лучшим людям профессии? Лучшим! Лучшие журналисты, лучшие правозащитники. Мой друг Лев Пономарев (включен в список СМИ-иноагентов) — иноагент! Мой любимый "Дождь" (признан СМИ-иноагентом) тоже иноагент! Никогда нас дождь не обманывает. Это наш "Дождь", наша "Медуза" (признана СМИ-иноагентом). Самое главное, я хочу сказать, это наш "Мемориал" (признан НКО-иноагентом)! Ну что же это такое!" — заявила Ахеджакова.

"Быть или не быть — вот в чем вопрос. Смыслы стали меняться! Например, историческая, трагическая память народа заворачивается в красивую легенду и ее нам суют вместо подлинной истории", — сказала актриса.

Лия Ахеджакова не впервые критикует закон об иноагентах. В ноябре 2019 года она была в числе подписавших обращение к президенту России Владимиру Путина, в котором главу государства просили не принимать закон о признании иностранными агентами физических лиц.

По мнению инициаторов обращения, закон написан таким образом, что "конкретный гражданин не может заранее предсказать последствия и основания применения закона по отношению к нему".

Помимо Ахеджаковой, письмо подписали Андрей Макаревич, Виктор Шендерович, Людмила Улицкая, Дмитрий Быков и другие.