Ахеджакову вызвали в СК из-за жалобы на спектакль "Современника"

Народную артистку России Лию Ахеджакову обвиняют в том, что её героиня в спектакле "Первый хлеб" якобы выставляет в негативном свете ветеранов Великой Отечественной войны. По инициативе организации "Офицеры России" в деле разбирается Следственный комитет. По данным агентства Интерфакс, Лию Меджидовну вызвали в Следственный комитет.

Оскорбил спектакль членов организации "Офицеры России". Они написали заявление в Генпрокуратуру и мэрию столицы из-за спектакля "Первый хлеб" в театре "Современник".

Постановку назвали "предельно неуважительной к защитникам Отечества". Покоробило патриотов "чрезмерное использование ненормативной лексики" и "неприкрытая пропаганда однополой любви" в постановке.

В итоге обсценная лексика была убрана из монолога главной героини. Несмотря на это, общественные активисты считают, что репертуар прославленного театра необходимо проверить на соответствие стратегии национальной безопасности.

Ранее Лия Ахеджакова жаловалась на то, что против неё устроили травлю. Сама актриса уверяет, что в постановке нет ничего, что могло бы оскорбить ветеранов.

Вероятно, звезде фильма "Служебный роман" и "Ирония судьбы" предстоит доказывать свою правоту сотрудникам Следственного комитета.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.