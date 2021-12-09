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Путин: грязь в городах России обостряет социальную проблему качества жизни

Политика

Российский лидер Владимир Путин признал, что грязь в городах страны серьёзно усугубляет социальную проблему качества жизни, передаёт ТАСС.

Путин: грязь в городах России обостряет социальную проблему качества жизни

Такое заявление президент сделал во время встречи с Конгрессом молодых учёных. Старший научный сотрудник Уральского отделения РАН Андриан Селезнёв сообщил Путину, что исследователи уже давно занимаются оценкой загрязнённости улиц Екатеринбурга.

Как подчеркнул специалист, этот вопрос является не только экологическим, но также социальным и управленческим. Глава государства согласился с такой позицией.

"Полностью согласен, добавить нечего. Здесь и социальный аспект есть, и экологический. Социальный произрастает из экологического: чем дольше по времени эта субстанция сохраняется, тем хуже людям живётся с точки зрения окружающей среды", — отметил Путин.

По словам Селезнёва, к наиболее грязным городам РФ относятся Екатеринбург, Мурманск, Ростов-на-Дону, Владивосток и Новосибирск.

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