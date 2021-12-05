Участники эко-форума #МЫВМЕСТЕ подняли проблему загрязнения водоёмов

Различные эксперты, общественники, предприниматели и чиновники провели дискуссию о проблемах загрязнения водоёмов пластиком. Обсуждения прошли в рамках Международного Форума гражданского участия #МЫВМЕСТЕ.

Особый круглый стол Зелёная инициатива "Русской Медиагруппы" был организован внутри глобального Международного Форума гражданского участия #МЫВМЕСТЕ. Участники мероприятия посвятили свои выступления теме экологии и её важности на сегодняшний и будущий день.

Среди принявших участие в форуме — самые различные представители общества. Так, свой вклад сделали председатель Российского экологического общества Рашид Исмаилов, глава пресс-службы Coca-Cola HBC Россия Ирина Лазукова, международный эколог Станислав Юрченко, поп-исполнитель Юлия Савичева и многие другие.

Курировал экологические обсуждения управляющий директор "Русской Медиагруппы" Дмитрий Медников. Он, как и остальные участники инициативы, указали на важность личного участия в формировании настоящей экологической повестки.

"Только наша совместная инициатива, доведение до граждан норм поведения может помочь экологической ситуации", — заявил, например, заслуженный мастер спорта и чемпион мира и Европы по парусному спорту Сергей Волчков.

Обладатель титула "Мисс Русское Радио" и "Мисс Экология" Юлианна Недоводей призвала людей всё время начинать с себя, в том числе и на "зелёном" поприще.

"Мне нравится теория малых дел: мысли глобально, действуй локально. За каждым лидером общественного мнения, артистом стоит аудитория, и я очень благодарен "Русской Медиагруппе" за то, что она говорит об этом потенциале — влиять на общество", — выступил председатель Российского экологического общества Рашид Исмаилов.

Руководитель "Русской Медиагруппы" Дмитрий Медников отметил, что на полях форума собрались представители различных течений общественной жизни, а то, что их объединяет — это возможность оказывать влияние на людей.

"Здесь собрались представители разных направлений, крупный бизнес, парусный спорт, музыкальная индустрия и индустрия красоты, экологи — и все они могут повлиять на аудиторию, — резюмировал управляющий директор "Русской Медиагруппы" Дмитрий Медников. — Мы говорим не просто об образовании, а о борьбе за право почувствовать себя Цивилизацией. И именно необходимость очищения водоёмов от пластика предлагаем сделать центральной темой "зелёной инициативы" музыкальной индустрии в будущем году".

Холдинг "Русская Медиагруппа" включает 5 радиостанций, среди которых — "Русское Радио", "Хит FM", MAXIMUM, DFM, а также Радио Monte Carlo и телеканал RU.TV. Суммарный охват радиостанций группы по стране достигает свыше 33,3 млн слушателей каждый месяц, а у телеканала имеется порядка 30,8 млн телезрителей.