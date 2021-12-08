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Политика

Подготовка и проведение выборов в Государственную Думу обошлись бюджету в более чем 18,6 миллиардов рублей. Об этом стало известно из отчёта ЦИК, пишет РИА Новости.

8 декабря в ходе заседания ЦИК будет проведено рассмотрение отчёта относительно расходования федеральных бюджетных средств, которые пошли на подготовку к выборам в Госдуму и собственно их проведение.

Как следует из данных отчёта, суммарные расходы, которые понесли ЦИК, избирательные комитеты субъектов и федеральных органов исполнительной власти, превысили 18,661 миллиардов рублей.

Как ранее сообщил зампредседателя ЦИК Николай Булаев, из федерального бюджета на проведение выборов в Госдуму было выделено более 21,4 миллиарда рублей. Эта сумма была направлена на счёт ЦИК.

 

 

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Центризбирком утвердил итоги выборов в Госдуму РФ.
Автор: Светлана Нерадовская, Куратор: Олег Артюков
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