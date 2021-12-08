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"Начнутся серьёзные проблемы": газ на Украине может закончиться уже в январе

Политика

Бывший премьер-министр Украины Анатолий Кинах заявил, что газ в стране закончится уже в январе-феврале 2022 года.

"Начнутся серьёзные проблемы": газ на Украине может закончиться уже в январе

По его словам, действующий президент Владимир Зеленский и приближенные к нему политики провалили программу по заполнению хранилищ голубым топливом. Как отметил Кинах, сейчас в них содержится на 30-40% меньше газа, чем прописано в нормативных требованиях, передаёт канал UkrLife.

"Если не будут приняты соответствующие меры, то где-то к январю-февралю начнутся очень серьёзные проблемы", — предупредил экс-премьер Украины.

Энергетическая отрасль, подчеркнул политик, не сможет удовлетворять жилищно-коммунальные потребности.

Газовый кризис на Украине начался осенью 2021 года. Дефицит топлива сформировался из-за резкого роста стоимости природных ресурсов и нехватки угля в стране. Работу некоторых украинских ТЭЦ пришлось временно приостановить в связи с напряжённой ситуацией.

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Автор: Юлия Миленина, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Олег Артюков
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