Путин заявил о преждевременности страхов перед штаммом "омикрон"

Российский президент Владимир Путин во время совещания по экономическим вопросам передал слова специалистов, которые назвали недавно появившийся штамм "омикрон" "живой вакцинацией".

По мнению главы государства, страхи от омикрон-варианта оказались преждевременными. Вместе с этим президент подчеркнул, что в любом случае необходимо действовать исходя из опыта всей пандемии. Власти уже понимают влияние штаммов COVID-19 на экономику, сообщил лидер.

"Говорят, что штамм "омикрон" не такой вредный, как считалось изначально, что это "живая вакцинация", но не будем забегать вперёд", — сказал Путин в эфире телеканала "Россия 24".

Также в ходе мероприятия российский лидер отметил, что все экономические задачи по развитию страны предстоит решать в условиях эпидемии.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин оценил ситуацию с заболеваемостью COVID-19 в стране. По словам политика, эпидемиологическую обстановку можно назвать напряжённой. Рост случаев инфицирования фиксируют в 11 регионах России, пояснил премьер-министр. Он подчеркнул, что с появлением омикрон-штамма нужно быть готовыми к любому исходу.