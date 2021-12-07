Российский президент Владимир Путин во время совещания по экономическим вопросам передал слова специалистов, которые назвали недавно появившийся штамм "омикрон" "живой вакцинацией".
По мнению главы государства, страхи от омикрон-варианта оказались преждевременными. Вместе с этим президент подчеркнул, что в любом случае необходимо действовать исходя из опыта всей пандемии. Власти уже понимают влияние штаммов COVID-19 на экономику, сообщил лидер.
"Говорят, что штамм "омикрон" не такой вредный, как считалось изначально, что это "живая вакцинация", но не будем забегать вперёд", — сказал Путин в эфире телеканала "Россия 24".
Также в ходе мероприятия российский лидер отметил, что все экономические задачи по развитию страны предстоит решать в условиях эпидемии.
Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин оценил ситуацию с заболеваемостью COVID-19 в стране. По словам политика, эпидемиологическую обстановку можно назвать напряжённой. Рост случаев инфицирования фиксируют в 11 регионах России, пояснил премьер-министр. Он подчеркнул, что с появлением омикрон-штамма нужно быть готовыми к любому исходу.
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