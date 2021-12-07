Мишустин: в 11 регионах России растёт заболеваемость коронавирусом

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назвал напряжённой ситуацию с заболеваемостью коронавирусом в России.

По словам председателя правительства, в 11 российских регионах наблюдается рост заболеваемости коронавирусом.

Он отметил, что ситуация усугубляется появлением нового штамма COVID-19, который уже выявлен во многих странах мира.

"Пока нет полной ясности, как он повлияет на общую картину. Надо быть готовыми к любому сценарию", — цитирует Мишустина РИА Новости.

Ранее учёные выяснили, что новый штамм "омикрон" поражает в первую очередь тех, кто уже переболел коронавирусной инфекцией.

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