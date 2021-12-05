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Российские дипломаты в США ответили на обвинения во "вторжении" на Украину

Политика

В российском посольстве в Вашингтоне прокомментировали публикации западных СМИ о том, что Россия якобы стягивает войска на границу с Украиной для дальнейшего "вторжения" на территорию Незалежной. 

Российские дипломаты в США ответили на обвинения во "вторжении" на Украину

Так, по сообщению диппредставительства в Вашингтоне, все обвинения беспочвенны и носят "истерический" характер. Кроме того, РФ не представляет угрозы какой-либо стране.

"Развёртывание российских войск на национальной территории — наше суверенное право. Это никого не касается. Именно НАТО и его государства-члены опрометчиво передвигают свои вооружённые силы и военную инфраструктуру к российским границам", — говорится в сообщении ведомства в Facebook.

Кроме того, в ведомстве упомянули, что весной прошлого года, американские эксперты на волне "истерической оценки", также твердили о вторжении России на Украину, однако, этого не произошло. 

Ранее Pravda.Ru цитировала выдержки из доклада министра обороны Украины Алексея Резника. Так, он заявил, что Россия "планирует напасть" на Незалежную в январе 2022 года и отметил, что в случае "агрессии" Киев призовёт в точку конфликта больше 200 тысяч солдат. Кроме этого, Резник уточнил, что сейчас на границе якобы насчитали свыше 90 тысяч военных. 

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Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Олег Артюков
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