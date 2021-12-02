Экс-депутат Рады: Зеленскому "на руку" война с Россией

Бывший депутат Верховной рады Олег Царёв заявил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому война с Россией как никогда "на руку". По словам политика, дела у лидера Незалежной "очень плохи".

Как отметил Царёв, к тому же антироссийская истерия на Западе достигла своего пика и любое действие Москвы будет расценено как "вторжение".

"Зеленский заинтересован в войне с Россией. У него действительно очень плохая ситуация: и рейтинг падает, и война с олигархами, и команда "соросят" его критикует, и Запад не поддерживает. В таких условиях война с Россией была бы очень на руку", — написал политик на своей странице в Facebook.

Кроме этого, как подчеркнул политик, Украина "готовилась" к войне и укрепляла вооружённые силы.

"Украина достаточно долго готовилась к войне и её войска действительно представляют угрозу да народных республик", — резюмировал экс-депутат.

Ранее Pravda.Ru цитировала заявление канадского экс-посла, который предсказал России "кровотечение экономики" в случае нападения на Незалежную. А также призвал страны помочь Украине попасть в альянс НАТО.

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