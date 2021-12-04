Рабинович: депутаты Рады смеялись во время доклада о "российском вторжении"

Депутат Рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович раскритиковал реакцию коллег на доклад министра обороны Украины Алексея Резникова. Во время монолога о "российском вторжении" в Незалежную парламентарии смеялись и переговаривались.

Как отметил Рабинович, реакция вызвана пониманием, что грядёт "очередной переворот".

"Интересна и реакция зала. Пока Резников вещает о страшной угрозе военного вторжения, депутаты смеются и весело общаются друг с другом. Понимают, что это очередной "переворот", — написал Рабинович на своей странице в Facebook.

Министр обороны говорил о возможном нападении России на Украину и даже назвал примерное время "вторжения" - январь 2022 года.

Ранее Pravda.Ru цитировала выдержки из доклада Резникова. Так, он утверждал, что у границ с Украиной сосредоточены свыше 90 тысяч российских военных. А также подчеркнул, что в случае "агрессии" со стороны России Незалежная сможет "призвать" более 200 тысяч украинских солдат.

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