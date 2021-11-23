Украина может призвать 200 тысяч резервистов в случае нападения РФ

Министр обороны Алексей Резников заявил, что Украина может призвать из резерва более 200 тысяч солдат, если Россия нападёт на страну.

По словам министра, с 1 января в силу вступит закон о национальном сопротивлении, "всеохватывающей обороне".

"У нас более 200 тысяч уже в резерве украинцев и украинок. Прошедшие через этот фронт имеют соответствующий опыт. Они добровольно согласились быть в этом резерве, они, по сути, военнообязанные", — сообщил Резников в эфире "Свободы слова" на ICTV.

По мнению главы Минобороны Украины, активность России объясняется дестабилизацией Украины, НАТО и ЕС. Положительный момент в этой ситуации заключается в том, что Запад наконец увидел, что на самом деле происходит, и это усиливает позиции Киева, добавил Резников.

Ранее министр обороны Украины заявил, что западные партнёры Киева готовят "решительные шаги на опережение" на фоне прогнозов о скором нападении России на Украину.

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