Министр обороны Алексей Резников заявил, что Украина может призвать из резерва более 200 тысяч солдат, если Россия нападёт на страну.
По словам министра, с 1 января в силу вступит закон о национальном сопротивлении, "всеохватывающей обороне".
"У нас более 200 тысяч уже в резерве украинцев и украинок. Прошедшие через этот фронт имеют соответствующий опыт. Они добровольно согласились быть в этом резерве, они, по сути, военнообязанные", — сообщил Резников в эфире "Свободы слова" на ICTV.
По мнению главы Минобороны Украины, активность России объясняется дестабилизацией Украины, НАТО и ЕС. Положительный момент в этой ситуации заключается в том, что Запад наконец увидел, что на самом деле происходит, и это усиливает позиции Киева, добавил Резников.
Ранее министр обороны Украины заявил, что западные партнёры Киева готовят "решительные шаги на опережение" на фоне прогнозов о скором нападении России на Украину.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона (Вирджиния, США) Анча Баранова объяснила, как правильно смешивать разные вакцины от коронавируса.