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В офисе президента Украины заявили о силах, нацеленных на дестабилизацию страны

Политика

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил о существовании внешних и внутренних сил, заинтересованных в дестабилизации ситуации в стране.

В офисе президента Украины заявили о силах, нацеленных на дестабилизацию страны

"Он подчеркнул, что есть внешние и внутренние силы, заинтересованные в дестабилизации ситуации. Руководитель офиса главы государства отметил, что также есть сопротивление реформам со стороны старой системы", — говорится в сообщении, которое приводит РИА Новости.

Отмечается, что на встрече с послами стран "Большой семерки" и ЕС Ермак отдельно затронул закон о деолигархизации. По его словам, этот закон не направлен против кого-то конкретного, а служит для исключения возможности для олигархов влиять на политические процессы в стране.

Напомним, в прошлом месяце Верховная Рада приняла законопроект, который запрещает богатым людям владеть средствами массовой информации, а также финансово участвовать в деятельности политических партий.

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"Украина обречена на катастрофу"
Автор: Максимс Краюшкинс, Куратор: Олег Артюков
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