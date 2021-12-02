В офисе Зеленского считают, что он успешно сорвал госпереворот на Украине

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что власти удалось избежать готовящегося госпереворота, сообщает РИА Новости.

По мнению Подоляка, сорвало переворот заявление украинского лидера Владимира Зеленского.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ему стало известно о подготовке в стране государственного переворота, который запланирован на 1 декабря.

По словам Зеленского, к подготовке госпереворота причастен предприниматель Ринат Ахметов. При этом сам лидер страны отметил, что не верит в возможность госпереворота и то, что бизнесмен будет принимать в нём участие.

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