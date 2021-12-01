Большая пресс-конференция президента Путина пройдёт 23 декабря

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что президент РФ Владимир Путин 23 декабря проведёт очную ежегодную пресс-конференцию.

В связи с напряжённой ситуацией по коронавирусу количество представителей СМИ будет ограничено до 500 человек, передаёт РИА Новости.

"Президент придёт к журналистам, вопросы будут задавать в обычном режиме, как это всегда бывает, свободные вопросы главе государства", — сказал Песков.

Также он добавил, что в 2021 году мероприятие запланировано в зале Манежа, хотя ранее пресс-конференции традиционно проходили в Центре международной торговли. По словам государственного деятеля, Роспотребнадзор порекомендовал увеличить пространство, чтобы соблюсти санитарно-эпидемиологические нормы.

Кроме того, в этот раз Кремль самостоятельно будет выходить на журналистов, работающих в федеральных, региональных, зарубежных СМИ, и высылать им приглашения. Все участники мероприятия должны предоставить результаты ПЦР-тестирования.

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