Байден переименовал новый штамм COVID-19: Называется "Омникрон"

Американский лидер Джо Байден оказался в неловкой ситуации на пресс-конференции, посвящённой появлению омикрон-штамма коронавирусной инфекции.

Президент США забыл наименование новой разновидности COVID-19 и "переименовал" её в "омникрон", передаёт The New York Post.

"Называется "Омникрон", — сказал Байден, открывая публичное мероприятие.

Впоследствии журналисты западных изданий заметили, что глава Белого дома снова ошибся, когда рассказывал, что введение ограничений на авиаперелёты позволит снизить скорость распространения "омникрона". При этом президента США никто не поправил.

Байден уже неоднократно попадал в подобные ситуации. Он регулярно путает Ливию с Сирией, Ирак с Ираном, а Барака Обаму с Дональдом Трампом.

В конце ноября учёные из Всемирной организации здравоохранения сообщили о выявлении в Южно-Африканской Республике нового штамма коронавируса, содержащего 32 мутации. Они предположили, что вариант "омикрон" может представлять большую опасность, чем дельта-штамм.

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