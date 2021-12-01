Новые симптомы омикрон-штамма COVID-19 назвали в ЮАР

Врач из ЮАР Унбен Пиллэй заявил, что медики обнаружили новые симптомы омикрон-штамма коронавирусной инфекции у заразившихся пациентов.

По словам специалиста, зачастую заболевание протекает "очень легко", передаёт издание Bloomberg. Однако он считает, что не нужно делать преждевременные выводы, ведь новая разновидность COVID-19 была обнаружена всего несколько дней назад.

"Мы видели больных с симптомами гриппа, сухим кашлем, лихорадкой, ночной потливостью и ломотой в теле", — подчеркнул Пиллэй.

Ранее его коллеги из Южно-Африканской Республики сообщали, что сильная усталость — главный симптом "омикрона". При этом заражённые пациенты ещё не жаловались на потерю вкуса или обоняния.

В конце ноября специалисты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) объявили о выявлении в Ботсване и ЮАР варианта COVID-19 B.1.1.529, который впоследствии получил название "омикрон". По предварительным данным, он может представлять бóльшую опасность, чем дельта-штамм.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.