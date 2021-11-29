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Историк оценил вероятность взыскания компенсации с ФРГ за украинские ценности

Политика

Вопрос с репарациями закрыт официальным договором между СССР и Германией. Об этом сообщил историк Константин Залесский, комментируя Pravda.Ru заявление посла Украины Андрея Мельника о том, что страна имеет право на компенсацию со стороны ФРГ за утраченные во время Второй мировой войны ценности.

Историк оценил вероятность взыскания компенсации с ФРГ за украинские ценности

Залесский подчеркнул, что в условиях падения уровня жизни и больших экономических потерь украинские политики стремятся убедить народ в том, что стране должны выплатить много денег.

"Это позволяет отвлечь население от реальных проблем. При этом Германия неоднократно заявляла, что возмещения не будет, ведь вопрос с репарациями закрыт официальным договором между СССР и ФРГ. Представители Украины продолжают рассуждать об этом, вдохновенно считают, сколько им обязаны заплатить", — подчеркнул вице-президент Ассоциации историков Второй мировой войны.

Что касается архива нот Иоганна Себастьяна Баха, то, по словам Залесского, он законно находится в Германии, поэтому эту вещь власти страны не обязаны возвращать.

"Все заявления Украины — исключительно политическая трескотня", — заключил собеседник издания.

Ранее посол Украины в Германии в официальном письме, опубликованном на сайте "Укринформ", отказался от участия в концерте по случаю 20-летия передачи архива Баха из-за того, что Берлин так и не направил компенсацию стране "за огромные потери культурного наследия в период нацисткой оккупации".

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"Россия должна потребовать у Германии возмещение за преступления нацизма"
Автор: Юлия Миленина, Куратор: Олег Артюков
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