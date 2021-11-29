Посол Украины потребовал от Германии репарации за утраченное культурное наследие

Глава украинской дипмиссии в ФРГ Андрей Мельник "напомнил" Берлину, про "давний должок Киеву".

Дипломат заявил, что у Украины "есть право на компенсацию" со стороны немцев за ценности, "утраченные во время Второй мировой войны". Кроме того, по его словам, Незалежная хотела бы получить деньги за архив Баха, который был передан Германии двадцать лет назад.

ДЛЯ СПРАВКИ

Архив нот композитора Иоганна Себастьяна Баха , стоит десятки миллиардов евро.

, стоит десятки миллиардов евро. Он был в 2001 году передан кабмину Герхарда Шредера.

С тех пор на Украине несколько раз поднимался вопрос законности этого шага.

Украинский дипломат в очередной раз "вспомнил о немецких долгах" перед Украиной, когда его пригласили на праздничный концерт по случаю 20-летия передачи архива Баха.

"Немецкому правительству было отмечено, что украинская сторона ожидает шагов со стороны Германии: как с точки зрения компенсации за огромные потери культурного наследия Украины во время нацистской оккупации, так и с точки зрения политической поддержки моей Родины на пути к членству в ЕС", написал посол в письме с отказом от участия в мероприятии, адресованном председателю Фонда "Берлинская певческая академия" Георгу Кастелю.

Кроме того, дипломат посетовал на то, что Украина наткнулась на стену непонимания со стороны Германии, когда предложила создать совместный "Компенсационный фонд военных потерь", который бы занялся приобретением "ценных арт-объектов мирового уровня для украинских музеев", хотя именно по вине немцев "была вовремя оккупации полностью разорена".