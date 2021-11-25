Эксперт оценил слова Меркель о новых антироссийских санкциях из-за Украины

Член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько оценил для Pravda.Ru слова врио канцлера ФРГ Ангелы Меркель о том, что Евросоюз может ввести новые санкции, если не будет достигнут прогресс в урегулировании ситуации на Украине.

"Это некий упрек. Но, конечно, это можно охарактеризовать как призыв к продолжению к переговорам в нормандском формате. С точки зрения как экспертного сообщества, так и МИД РФ, все форматы, в том числе нормандский, являются абсолютно бесполезными, фактически умершими", — сказал Безпалько.

По его мнению, нормандский формат, формула Штайнмайера и Минские соглашения не оказывают никакого влияния на действующие сейчас в зоне Донбасса события.

"Какой смысл встречаться в нормандском формате, если ни Германия, ни Франция не оказывают никакого давления на Украину тем, чтобы она соблюдала перемирие и выполняла минские соглашения? Именно в связи с этим была опубликована дипломатическая переписка, которая хорошо демонстрирует, что ни Франция, ни Германия никоим образом не способствуют умиротворению ситуации на Донбассе", — отметил собеседник издания.

Он добавил, что для Германии вопрос Донбасса является периферийным, поскольку Берлин испытывает давление со стороны Вашингтона и не способен оказать никакого давления на Киев.

Безпалько усомнился в возможности введения новых антироссийских санкций.

"Если не будет масштабного наступления на Донбассе, которое спровоцирует ответные действия Вооруженных сил России, то, очевидно, что ничего не изменится. Возможно, санкции против России отменять не будут, но и вводить новых тоже не будут", — подчеркнул он.

Ранее временно исполняющая обязанности канцлера ФРГ Ангела Меркель заявила, что Евросоюз может ввести новые санкции, если не будет достигнут прогресс в урегулировании ситуации на Украине.

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