Меркель не исключила введение новых санкций из-за ситуации на Украине

Временно исполняющая обязанности канцлера ФРГ Ангела Меркель заявила, что Евросоюз может ввести новые санкции, если не будет достигнут прогресс в урегулировании ситуации на Украине.

По словам Меркель, к окончанию её полномочий президент РФ Владимир Путин и министр иностранных дел России Сергей Лавров не выразили желания провести "ещё одну высокую политическую встречу в нормандском формате". Врио канцлера ФРГ цитирует РИА Новости.

Если ситуация на юго-востоке Украины будет обостряться и никакого прогресса в её урегулировании Евросоюз не увидит, то Брюссель введёт новые санкции, подчеркнула Меркель.

Ранее зампред комитета Госдумы по безопасности Анатолий Выборный сказал в беседе с Pravda.Ru, что антироссийские санкции, с одной стороны, усугубляют отношения между странами, а с другой — заставляют Россию быть более сильным игроком на мировой арене.

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