В Кремле отреагировали на идею главы СК об отмене ЕГЭ

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отреагировал на предложение председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина об отмене ЕГЭ в российских школах.

По словам пресс-секретаря президента, глава СК обладает широким кругозором, поэтому к его мнению по общественно важным вопросам стоит прислушиваться, передаёт РИА Новости.

"Он высказал свою точку зрения, и я уверен, что в профильных министерствах внимательно прислушаются ко всем позициям и далее самостоятельно выстроят линию по развитию нашей системы образования", — подчеркнул государственный деятель.

Во вторник, 23 ноября, Бастрыкин выступил с инициативой отметить ЕГЭ в стране. Глава СК отметил, что экзамен отрицательно влияет на психическое здоровье школьников и похож на пытку. Он призвал возрождать советскую систему образования, которую ранее считали лучшей во всём мире.

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