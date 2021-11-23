Член профсоюза «Учитель» Всеволод Луховицкий подверг критике предложение главы СК Александра Бастрыкина отменить единый государственный экзамен (ЕГЭ).
"Бастрыкин не является специалистом в области образования, непонятно, почему кто-то должен прислушиваться к его мнению", - сказал Луховицкий, слова которого приводит "Лента.ру".
По его словам, отмена ЕГЭ приведет к шоку для детей, их родителей и учителей. Луховицкий добавил, что проблема ЕГЭ требует аккуратного решения, так как любые перемены это "перетряска" всей школы.
"Несколько лет назад мы требовали, как профсоюз, простую и ясную вещь, хотя бы лет на пять заморозить все реформы в системе образования. Хватит, школа не выдержит", - сказал он.
Ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин выступил за отмену Единого государственного экзамена и назвал его пыткой для школьников.
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