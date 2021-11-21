Песков заявил о возможных попытках оправдать якобы вторжение РФ на Украину

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о возможных провокациях с целью оправдать заявления о якобы возможной угрозе вторжения Росссии на Украину.

Как сказал Песков в эфире телеканала "Россия-1", "этого нельзя исключать".

По мнению представителя Кремля, "эта истерика нагнетается искусственно".

Одновременно Песков отметил, что попытки решить кризис на юго-востоке Украины силовым методом будут иметь серьезные последствия.

Ранее начальник Главного управления разведки Минобороны бригадный генерал Кирилл Буданов заявил, что скопление российских войск у границы Украины достигнет пика в конце января.

По его словам, всю разведывательную информацию украинские власти получают от США. При этом в эфире телеканала "1+1" Буданов сделал оговорку, сказав, что силы РФ находятся на "определённом расстоянии" от границы.

Он также рассказал о своей встрече с коллегами в Пентагоне. Партнёры пришли к выводу, что Россия готовит масштабную спецоперацию против Украины для дестабилизации обстановки в стране.

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