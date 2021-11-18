Путин объявил о повышении МРОТ в следующем году

Президент России Владимир Путин заявил, что в 2022 году минимальный размер оплаты труда увеличится на 8,6% до 13 890 рублей.

Ранее лидер страны выступил с инициативой о повышении прожиточного минимума до 12 654 рублей в следующем году.

"Одновременно с индексацией размера прожиточного минимума должен вырасти и МРОТ. В будущем году также на 8,6%, примерно на 1 100 рублей, в итоге МРОТ в следующем году составит 13 тысяч 890 рублей в месяц", — цитирует Путина РИА Новости.

По словам Путина, социальный блок является одним из ключевых приоритетов в российском бюджете/

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