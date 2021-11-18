Путин выступил с инициативой о повышении прожиточного минимума

Президент России Владимир Путин предложил увеличить прожиточный минимум на 8,6% до 12 654 рублей.

Ранее лидер страны заявил о повышении минимального размера оплаты труда на столько же процентов. Таким образом, в 2022 году МРОТ составит 13 890 рублей.

Путин напомнил, что в бюджете заложена индексация прожиточного минимума на уровне 2,5%.

"Конечно, этого недостаточно, потому что такие параметры значительно отстают от уровня текущей инфляции, которая ускорилась за последние месяцы", — цитирует президента РИА Новости.

Он предложил в следующем году увеличить прожиточный минимум "опережающими темпами", которые будут превосходить рост инфляции, а именно на 8,6%, что соответствует одной тысяче рублей.

По словам главы государства, ключевым приоритетом в российском бюджете является социальный блок.

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