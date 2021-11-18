EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Юристы: Расследование Bellingcat* содержит порочащие данные о Пригожине
Нужно создать для беженцев гуманитарный коридор в Германию - Лукашенко
Польша вынесла предупреждение Белоруссии по поводу ситуации с мигрантами
Гарик Харламов повторил однополый поцелуй: нарывается на штраф
Инфекционист Малышев: для защиты от COVID-19 достаточно 500 антител Bau/мл
Мишустин освободил от должности чиновницу за прогул
Путин: кризис внутри Украины пока далёк от разрешения
Руководители Литвы поссорились после звонков Меркель Лукашенко
Специалисты высказались по поводу охоты депутата Рашкина

Путин выступил с инициативой о повышении прожиточного минимума

Политика

Президент России Владимир Путин предложил увеличить прожиточный минимум на 8,6% до 12 654 рублей.

Путин выступил с инициативой о повышении прожиточного минимума

Ранее лидер страны заявил о повышении минимального размера оплаты труда на столько же процентов. Таким образом, в 2022 году МРОТ составит 13 890 рублей.

Путин напомнил, что в бюджете заложена индексация прожиточного минимума на уровне 2,5%.

"Конечно, этого недостаточно, потому что такие параметры значительно отстают от уровня текущей инфляции, которая ускорилась за последние месяцы", — цитирует президента РИА Новости.

Он предложил в следующем году увеличить прожиточный минимум "опережающими темпами", которые будут превосходить рост инфляции, а именно на 8,6%, что соответствует одной тысяче рублей.

По словам главы государства, ключевым приоритетом в российском бюджете является социальный блок.

 

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Что происходит с российской экономикой? // Полный анализ от экономиста
Автор: Игорь Рябов, Куратор: Олег Артюков
Последние материалы
Путин объявил о повышении МРОТ в следующем году
Юристы: Расследование Bellingcat* содержит порочащие данные о Пригожине
Нужно создать для беженцев гуманитарный коридор в Германию - Лукашенко
Трансфер-2024: имена, варианты или "Путин навсегда"
Польша вынесла предупреждение Белоруссии по поводу ситуации с мигрантами
Гарик Харламов повторил однополый поцелуй: нарывается на штраф
Инфекционист Малышев: для защиты от COVID-19 достаточно 500 антител Bau/мл
Мишустин освободил от должности чиновницу за прогул
Хью Джекман показал дом своей мечты
Путин: кризис внутри Украины пока далёк от разрешения
Популярное
Здоровье
Гинцбург рассказал, какой вакциной прививаться, если вам "за 60"

Гинцбург рассказал, как "разделить" вакцину по возрасту пациентов.

Гинцбург рассказал, какой вакциной прививаться, если вам "за 60"
В Иркутской области уволен врач из ковидного госпиталя. За грубость
Общество
В Иркутской области уволен врач из ковидного госпиталя. За грубость
Происшествия
Экс-замминистру образования Архангельска дали 5 лет колонии за растление детей
Формула небес
Астролог Першин рассказал, чего ждать в год Голубого водяного тигра
Дмитрий Соколов Карелия: на мистическую гору Воттоваара запустят автобусы Дмитрий Соколов Александр Шторм Трансфер-2024: имена, варианты или "Путин навсегда" Александр Шторм Инна Новикова Инна Новикова: QR-коды – сегрегация или всё по Конституции? Инна Новикова
Политика. Новости и аналитика
Германия осудила Путина "за Донбасс" — МИД РФ ответил неожиданно неординарно
Здоровье
Что не надо делать после контакта с COVID-больным — совет иммунолога Продеуса
Патрушев назвал причину возникновения пандемии и новых инфекций
Здоровье
Патрушев назвал причину возникновения пандемии и новых инфекций
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников