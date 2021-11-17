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Три страны заявили о приверженности ядерного разоружения Корейского полуострова

Политика

США, Южная Корея и Япония заявили о приверженности полной денуклеаризации Корейского полуострова, страны выступают за урегулирование ядерной проблемы КНДР путем диалога.

Три страны заявили о приверженности ядерного разоружения Корейского полуострова

"США не питают враждебных намерений по отношению к КНДР. Мы считаем, что дипломатия и диалог имеют центральное значение в достижении полной денуклеаризации Корейского полуострова и установлении прочного мира", — заявила первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман, слова которой приводит ТАСС.

Отмечается, что США проводят консультации с союзниками по идее подготовки декларации, провозглашающей окончание войны на Корейском полуострове.

Ранее сообщалось, что Вашингтону стоит быть поаккуратнее в своих попытках понять сигналы, поступающие из Пхеньяна, ибо неверная трактовка — путь к разочарованию. Об этом американцев предупредила младшая сестра лидера КНДР Ким Чен Ына Ким Ё Чжон.

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Вам все врут: Что на самом деле происходит в КНДР?
Автор: Максимс Краюшкинс, Куратор: Олег Артюков
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