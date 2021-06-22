Ким Ё Чжон объяснила Вашингтону, к чему приведут ошибочные ожидания

Вашингтону стоит быть поаккуратнее в своих попытках понять сигналы, поступающие из Пхеньяна, ибо неверная трактовка — путь к разочарованию. Об этом американцев предупредила младшая сестра лидера КНДР Ким Чен Ына Ким Ё Чжон.

Вашингтон, напомним, ранее сделал следующие выводы: слова Ким Чен Ына о том, что в Северной Корее готовы как к варианту диалога, так и к варианту противостояния с американскими властями, назвали "интересным сигналом".

"Мы считаем его заявления на этой неделе интересным сигналом. Мы подождём, чтобы понять, последуют ли за ними какие-либо более прямые сообщения для нас относительно потенциального продвижения вперёд", — высказался помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан для ABC.

Ключевое направление, напомнил Салливан, — "полная денуклеаризация" полуострова, так что хотелось бы понять, готов ли Пхеньян к работе по нему.

"Ошибочные ожидания, которые лелеют в Вашингтоне, станут причиной ещё более горького разочарования. Похоже, что Соединённые Штаты трактуют ситуацию таким образом, чтобы успокоить самих себя", — заявила Ким Ё Чжон (занимающая, напомним, пост заместителя заведующего отделом пропаганды и агитации ЦК Трудовой партии Кореи), цитату приводит ЦТАК.

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