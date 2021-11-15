Украинский политик Куликов: РФ и США не враги, Путин отлично общается с Байденом

Россия и США никогда не были во вражеских отношениях, в последние годы у президента РФ Владимира Путина отличные отношения с американским лидером Джо Байденом. Об этом заявил украинский политик, экс-глава Интерпола Кирилл Куликов.

Он считает ложными все сообщения о том, что российско-американские связи ослабевают и находятся в напряжённом состоянии. Куликов не верит в возможность вооружённого противостояния между странами, передаёт телеканал "Наш".

"США никогда не были противником РФ, они по-разному относились к России, нельзя сказать, что они её любили, но, тем не менее, никогда не считали РФ врагом. Для Британии Россия является историческим врагом уже в течение 300 лет, поэтому это уже генетическое противостояние", — подчеркнул политик.

По его словам, сейчас между администрацией президента Байдена и Кремлём складываются самые благоприятные отношения за последние 13-14 лет.

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