Явлинский: "Война между Россией и Украиной может начаться в любой момент"

Сооснователь партии "Яблоко" Григорий Явлинский считает, что вооружённый конфликт между Россией и Украиной может начаться в любой момент. И вину за это Григорий Алексеевич возлагает исключительно на Россию.

"Ситуация такова, что война может начаться когда угодно. Сейчас мы к этому движемся", — заявил Явлинский в беседе с корреспондентом финского издания Iltalehti.

По его словам, российское "государственное телевидение уже давно настраивает народ против Украины" и "подготавливает почву для возможной войны".

При этом, считает Григорий Явлинский, США вряд ли захотят вмешиваться в конфликт: "После того, как им пришлось уходить из Афганистана, они ещё сто раз подумают, прежде чем участвовать в международных конфликтах".

Надо заметить, что сооснователь партии "Яблоко" в очередной раз винит исключительно руководство России в кризисных событиях. Впрочем, его позиция относительно событий в Донбассе хорошо известна. По мнению Явлинского, только Москва виновата в начале этого конфликта. Неудивительно, что "Яблоко" терпит неудачи на федеральных выборах и теряет остатки влияния в России.

Ранее Pravda.Ru сообщала о мнении Григория Явлинского относительно того, почему Всемирная организация здравоохранения и Европейское агентство лекарственных средств до сих пор не зарегистрировали российскую вакцину "Спутник V". И в данном случае Григорий Явлинский считает, что ответственность лежит на российском руководстве.

По его мнению, "за последние 15 лет Россия стала страной даже не с нулевой, а с отрицательной репутацией". Хотя по сути, Григорий Явлинский подтвердил мнение, что причина проволочек с регистрацией вакцины политическая и никакая другая.

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