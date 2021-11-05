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"Виновата Россия": Явлинский о том, почему в Европе не регистрируют "Спутник V"

Мир

Сооснователь партии "Яблоко" Григорий Явлинский раскритиковал статью заместителя секретаря Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева "Шесть уроков одной пандемии". Много внимания Григорий Алексеевич уделил объяснению того, почему в Европе до сих пор не зарегистрирована российская вакцина от коронавируса "Спутник V".

"Виновата Россия": Явлинский о том, почему в Европе не регистрируют "Спутник V"

По мнению Явлинского, проблема с регистрацией "Спутника V" — следствие нарушений технологии на одном из российских заводов, которые были обнаружены инспекторами Всемирной организации здравоохранения. Но главная причина даже не в этом, поскольку сама-то вакцина хорошая:

"…при том что на профессиональном уровне ведущие мировые специалисты признали "Спутник V" качественной вакциной и к нашим учёным вопросов нет…"

Главная причина, считает Явлинский, "недоверие к нынешнему российскому государству". По мнению сооснователя "Яблока", "за последние 15 лет Россия стала страной даже не с нулевой, а с отрицательной репутацией".

"Конечно, можно, как Медведев, рассказывать, что все вокруг плохие, недружественные, нечестные, что отношение к нам какое-то предвзятое, неблагородное, что мы якобы стремительно растём и развиваемся, а нас пытаются сдержать и затормозить. Ну а мы на самом деле самые честные, открытые, добрые и миролюбивые. Однако эта совершенно непрофессиональная политическая риторика также не имеет отношения к действительности", — считает он.

Отметим, что "все вокруг" — это Евросоюз, США и ещё ряд государств. Немало, конечно, но далеко не "все".

Кроме того, напомним, что "Спутник V" зарегистрирован более чем в семи десятках государств мира. В их числе, например, Венгрия — государство, которое входит в Евросоюз.

То есть по сути Григорий Алексеевич подтверждает мнение о политических причинах затягивания регистрации российской вакцины ВОЗ и Европейским агентством лекарственных средств. Ну коль скоро с вакциной всё нормально, а это российское государство не отвечает представлениям сооснователя "Яблока" о прекрасном…

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Автор: Олег Артюков, Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Любовь Степушова
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