Сооснователь партии "Яблоко" Григорий Явлинский раскритиковал статью заместителя секретаря Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева "Шесть уроков одной пандемии". Много внимания Григорий Алексеевич уделил объяснению того, почему в Европе до сих пор не зарегистрирована российская вакцина от коронавируса "Спутник V".
По мнению Явлинского, проблема с регистрацией "Спутника V" — следствие нарушений технологии на одном из российских заводов, которые были обнаружены инспекторами Всемирной организации здравоохранения. Но главная причина даже не в этом, поскольку сама-то вакцина хорошая:
"…при том что на профессиональном уровне ведущие мировые специалисты признали "Спутник V" качественной вакциной и к нашим учёным вопросов нет…"
Главная причина, считает Явлинский, "недоверие к нынешнему российскому государству". По мнению сооснователя "Яблока", "за последние 15 лет Россия стала страной даже не с нулевой, а с отрицательной репутацией".
"Конечно, можно, как Медведев, рассказывать, что все вокруг плохие, недружественные, нечестные, что отношение к нам какое-то предвзятое, неблагородное, что мы якобы стремительно растём и развиваемся, а нас пытаются сдержать и затормозить. Ну а мы на самом деле самые честные, открытые, добрые и миролюбивые. Однако эта совершенно непрофессиональная политическая риторика также не имеет отношения к действительности", — считает он.
Отметим, что "все вокруг" — это Евросоюз, США и ещё ряд государств. Немало, конечно, но далеко не "все".
Кроме того, напомним, что "Спутник V" зарегистрирован более чем в семи десятках государств мира. В их числе, например, Венгрия — государство, которое входит в Евросоюз.
То есть по сути Григорий Алексеевич подтверждает мнение о политических причинах затягивания регистрации российской вакцины ВОЗ и Европейским агентством лекарственных средств. Ну коль скоро с вакциной всё нормально, а это российское государство не отвечает представлениям сооснователя "Яблока" о прекрасном…
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
84-летняя звезда "Служебного романа" Светлана Немоляева пытается справиться с сердечно-сосудистым заболеванием, чтобы вернуться на сцену.