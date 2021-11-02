Евросоюз должен признать российскую вакцину "Спутник V" – посол Италии в РФ

Посол Италии в России считает необходимым признать вакцину "Спутник V" в Евросоюзе. По словам Джорджо Стараче — это вопрос технический, а не политический. Об этом сообщает ТАСС.

Стараче отметил, что министерство здравоохранения Италии вместе с Брюсселем работают над признанием российской вакцины.

Всего в нашей стране одобрено три препарата для прививки от коронавируса.

Препарат "Спутник V" до сих пор не получил разрешения Европейского агентства лекарственных средств. Страны по своему усмотрению принимают сертификаты о прививке российской вакциной.

Ранее Pravda.Ru писала, что Дмитрий Песков рассказал, подходит ли "Спутник Лайт" для основной вакцинации от COVID-19.

А россиянам старше 60 лет начнут ставить "КовиВак" через несколько месяцев.

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