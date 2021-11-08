На Украине обвинили Москву в остановке "нормандского формата"

Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров обвинил Россию в остановке "нормандского формата".

По его мнению, Украина, Франция и Германия уже готовы к переговорам как на уровне министров, так и на уровне глав государств.

"Российская сторона остаётся единственной ответственной за задержку в "нормандском формате", — заявил представитель украинского лидера в видеообращении на официальном Telegram-канале президента.

При этом до этого сам Никифоров утверждал, что проведение "нормандского формата" находится под вопросом из-за отсутствия договоренностей между всеми странами.

Ранее глава Генштаба Украины Сергей Шаптала заявил, что Украина продолжит пополнять вооружение страны за счёт турецких боевых беспилотников Bayraktar. По его словам, дроны "показали себя" превосходно в боевых действиях.

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