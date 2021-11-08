Песков заявил об отсутствии подвижек в сертификации "Северного потока-2"

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что европейские партнёры ещё официально не одобрили российский газопровод "Северный поток-2".

Государственный деятель призвал "терпеливо ждать" подвижек в этом вопросе, передаёт ТАСС.

"Безусловно, на это потребуется определённое время", — сказал Песков.

При этом примерные сроки завершения процесса одобрения "Северного потока-2" он отказался называть. По его словам, газопровод являются очень важным российским проектом, который поможет решить проблемы с энергетической безопасностью на Европейском континенте.

"Северный поток-2" достроили 10 сентября. До начала прокачки голубого топлива нужно проверить соответствие газопровода техническим стандартам, а также получить регистрацию в качестве независимого транспортного оператора.

Власти РФ неоднократно заявляли, что "Северный поток-2" — исключительно коммерческий проект, реализуемый с европейскими партнёрами, а не своеобразное политическое оружие.

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