Россия выслала голландского журналиста

Россия выслала журналиста голландской газеты Volkskrant Тома Веннинка за административные правонарушения. Его виза отозвана. Корреспонденту запрещён въезд в Россию до января 2025 года.

По данным газеты Volkskrant, российские власти выслали Веннинка за два административных правонарушения, которые журналист совершил несколько лет назад. В 2019 году корреспондент не прошёл регистрацию по по месту жительства в установленные сроки. В 2020 году он посетил регион на севере РФ, не получив разрешение местных властей, сообщает РИА Новости.

Министерство иностранных дел РФ дало Веннинку три дня на то, чтобы уехать из страны.

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