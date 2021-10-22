Президент США Джо Байден заявил, что ограничения ОПЕК привели к завышению цен на топливо для американского рынка. Лидер нации отметил, что с ним по этому поводу хотят "переговорить" многие лидеры ближневосточных стран.
По словам Байдена, топливный "всплеск" на рынке США случился из-за уменьшения поставок ОПЕК.
"Это связано с тем, что поставки ограничиваются ОПЕК. Сейчас идут активные переговоры, многие ближневосточные лидеры хотели бы со мной переговорить. Я не уверен, что буду с ними разговаривать", — цитирует слова Джо Байдена РИА Новости.
По мнению лидера США, цены на бензин во многом зависят от Саудовской Аравии, в том числе и снижение стоимости.
Также президент отметил, что снижение цен на газ Белый дом ждёт в начале следующего года.
"Я не считаю, что до тех пор произойдёт что-либо, что существенно повлияет на цены", — пояснил Байден.
Ранее в Минфине США заявили, что потолок госдолга страны необходимо поднять либо приостановить действие лимита.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Раньше имя молодой жены Петросяна вызывало у Елены Степаненко резкое отторжение. Юмористка слышать ничего не хотела о Татьяне Брухуновой. Теперь же артистка нашла в себе силы и высказалась о разлучнице.