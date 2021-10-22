Байден обвинил ОПЕК в ценах на топливо

Президент США Джо Байден заявил, что ограничения ОПЕК привели к завышению цен на топливо для американского рынка. Лидер нации отметил, что с ним по этому поводу хотят "переговорить" многие лидеры ближневосточных стран.

По словам Байдена, топливный "всплеск" на рынке США случился из-за уменьшения поставок ОПЕК.

"Это связано с тем, что поставки ограничиваются ОПЕК. Сейчас идут активные переговоры, многие ближневосточные лидеры хотели бы со мной переговорить. Я не уверен, что буду с ними разговаривать", — цитирует слова Джо Байдена РИА Новости.

По мнению лидера США, цены на бензин во многом зависят от Саудовской Аравии, в том числе и снижение стоимости.

Также президент отметил, что снижение цен на газ Белый дом ждёт в начале следующего года.

"Я не считаю, что до тех пор произойдёт что-либо, что существенно повлияет на цены", — пояснил Байден.

Ранее в Минфине США заявили, что потолок госдолга страны необходимо поднять либо приостановить действие лимита.

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