Путин: после саммита в Женеве США и РФ на правильном пути

Президент России Владимир Путин заявил, что встреча с американским лидером Джо Байденом была продуктивной.

Показалось, что США настроены на возрождение отношений с Россией, сказал Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай".

Лидер страны отметил продвижение Москвы и Вашингтона вперёд по генеральным договорённостям.

По словам главы государства, косвенным влиянием встречи в Женеве стал рост товарооборота между РФ и США на 23%.

Сигналом системного характера Путин назвал выполнение двумя странами намеченных планов после саммита в Женеве.

"Можно смело констатировать, что после саммита в Женеве США и РФ на правильном пути", — подчеркнул президент.

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