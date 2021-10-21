Эксперт оценил планы правящей коалиции Чехии пересмотреть отношения с РФ

Руководитель Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Юрий Квашнин оценил в беседе с Pravda.Ru намерения новой правящей коалиции Чехии пересмотреть отношения с Россией.

Эксперт заявил, что с учётом того, что коалиция хочет принять так называемый "закон Магнитского", пересмотр отношений может привести к ещё большему охлаждению между странами, считает Квашнин.

"Надо смотреть расклад политических сил в чешском парламенте, то есть будет ли у такого решения поддержка среди депутатов парламента Чехии. Если будет, то тогда, вполне возможно, что такое решение будет принято. В принципе, отношения сейчас между Чехией и Россией практически на нуле, в глубочайшем кризисе последний уже, наверное, год. Поэтому вполне возможно, что и будет принято такое решение", — сказал эксперт.

По его мнению, пересмотр отношений не приведёт к каким-то большим экономическим последствиям для России.

"Чехия — это все-таки далеко не главный внешнеэкономический партнер России. Да, раньше развивались определенные связи с этой страной. Часто российский бизнес ехал в Чехию для того, чтобы оттуда вести деловую активность и открывал там филиалы компаний. В сфере IT Чехия была такой очень популярной страной. Туристические связи довольно бурно развивались между Россией и Чешской Республикой", — отметил Квашнин.

Однако, по его словам, существует опасность того, что с приходом новой правящей коалиции Чехия присоединится к европейскому антироссийскому лобби.

Ранее член рабочей группы по подготовке программы новой правящей коалиции Чехии Мартин Дворжак заявил, что в проекте предусматривается ревизия отношений с Россией и Китаем. Также коалиция планирует принять так называемый "закон Магнитского", вводящий персональные санкции в отношении лиц, ответственных за нарушение прав человека и принципа верховенства права в России.

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