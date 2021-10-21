Главу Пенсионного фонда заподозрили в издевке над депутатами Госдумы

Выступление главы Пенсионного фонда России (ПФР) Андрея Кигима в Госдуме произвело большое впечатление на некоторых депутатов. Настолько большое, что лидер фракции "Справедливая Россия — За правду" Сергей Миронов предложил главе ПФР подать в отставку.

По его мнению, Андрей Кигим не ответил ни на один вопрос, которые ему задали депутаты. А это говорит о том, что чиновник "либо издевается, либо не владеет ситуацией".

"У меня есть настоятельная рекомендация к руководителю Пенсионного фонда России Андрею Кигиму… немножко подуспокоиться, набраться смелости и написать заявление об отставке", — цитирует Миронова ТАСС.

Напомним, ранее депутат Госдумы от "Справедливой России — За правду" Михаил Делягин обвинил Пенсионный фонд в расточительстве из-за приобретения новых зданий. По словам депутата, несмотря на кризис, ведомство направило на эти цели миллиард рублей.

В ответ глава Фонда посоветовал депутатов возглавляемой Сергеем Мироновым фракции "подуспокоиться". Что, в свою очередь, вызвало резкую реакцию спикера Госдумы Вячеслава Володина.

Он заявил, что в Госдуме нет тех, кто должен "подуспокоиться". "Здесь депутаты Государственной думы, их избрали граждане нашей страны, чтобы они от их имени принимали решения", -заявил Вячеслав Володин.

Андрей Кигим был назначен главой Пенсионного фонда России в феврале этого года. Он сменил на этом посту Максима Топилина, руководившего ПФР с 2020 года.