Глава Пенсионного фонда разозлил депутатов ответом на вопрос о "дворцах" ПФР

Во вторник, 19 октября, перед депутатами Госдумы выступил глава Пенсионного фонда России (ПФР) Андрей Кигим. Общение было довольно бурным. Спикеру Госдумы Вячеславу Володину даже пришлось призвать Кигима к уважительному отношению к депутатам.

На пленарном заседании Госдумы рассматривали вопрос об исполнении бюджета ПФР за 2020 год. Андрей Кигим пообещал депутатам, что все их замечания будут учтены. И в числе прочего призвал "подуспокоиться" депутатов из фракции "Справедливая Россия — За правду".

Депутат фракции, экономист Михаил Делягин заявил о "расточительном приобретении новых зданий" Пенсионным фондом. По его словам, на это "направлен 1 млрд рублей, и это в кризис".

"Я в первый раз попытался корректно вам по-товарищески сделать замечание, нельзя. Тут у нас нет тех, кто возбудился, нет тех, кто должен подуспокоиться. Здесь депутаты Государственной думы, их избрали граждане нашей страны, чтобы они от их имени принимали решения", — отреагировал спикер Госдумы.

Он попросил главу ПФР уважительно относиться к депутатам Госдумы и не делать ошибок, сообщает ТАСС. После чего обратил внимание на ещё один вопрос, который был задан депутатами:

"…если уж вы так по поводу спокойствия заговорили, вопрос звучал совершенно конкретный по поводу "дворцов" Пенсионного фонда. Вот и ответьте на эти вопросы: у вас что, в планах деньги лишние, чтобы строить их, или негде находиться? Есть темы, которые мы с вами должны обсуждать".

За неудачные выражения спикер Госдумы критиковал высокопоставленных чиновников неоднократно. В феврале этого года, например, досталось главе Минэкономразвития Максиму Решетникову. Министр назвал Госдуму "площадкой для обсуждения нового закона о банкротстве". И сразу же получил отповедь от Вячеслава Володина.

По словам спикера, "площадка у нас есть, где торги организуют".

"А если вы приходите в Госдуму, где представители народа решают судьбу закона — быть ему или не быть — надо это усвоить и понимать, что это очень ответственно", — заявил тогда спикер.

И попросил министра "не улыбаться".

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