Песков отреагировал на сообщения о возможных перестановках в правительстве РФ

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с возможными кадровыми перестановками внутри правительства РФ.

Ранее сразу в нескольких СМИ появилась информация о том, что в правительстве России якобы собираются провести кадровые изменения, которые затронут ряд чиновников. При этом журналисты ссылались на источники, близкие к Кабинету министров РФ.

По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, представители Кремля не направляют сведений о предстоящих кадровых перестановках в органах власти, передаёт РИА Новости.

"Мы никогда не анонсируем", — сказал он.

Российские издания писали о возможном увольнении министра промышленности Дениса Мантурова и руководителя Роспотребнадзора Анны Поповой из-за больших претензий по поводу провала информационной кампании по вакцинации против коронавирусной инфекции. В публикациях речь также шла об отставках региональных чиновников, которые не смогли обеспечить необходимый охват населения субъекта РФ прививками.

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