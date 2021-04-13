Минпромторг объяснил кадровые перестановки

В Министерстве промышленности и торговли РФ появился новый первый заместитель министра и два новых заместителя министра. Министр промышленности и торговли Денис Мантуров объяснил кадровые перестановки адаптацией под реализацию Общенационального плана действий.

По его словам, задачи, которые стоят перед Минпромторгом в рамках реализации Общенационального плана действий, требуют адаптации структуры руководства ведомства под их выполнение. Обязанности между руководителями подразделений и заместителями министров распределяются с учётом этих задач, их компетенций и опыта работы при реализации проектов. К таким проектам относятся создание Фонда развития промышленности, Государственной системы промышленности, меры поддержки импортозамещения.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин назначил на должно первого заместителя министра промышленности и торговли Василия Осьмакова, который работает в ведомстве с 2004 года. Заместителями министра промышленности и торговли стали Алексей Учёнов (работает в министерстве с 2013 года) и Василий Шпак (с 2019 года).