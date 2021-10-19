Путин выслушает доклад Голиковой и примет решение по нерабочим дням

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что в ближайшее время президент России Владимир Путин выслушает доклады штаба и правительства и примет решение по поводу инициативы вице-премьера Татьяны Голиковой, которая предложила ввести нерабочую неделю из-за обострения ситуации с коронавирусом.

Ранее Голикова порекомендовала ввести нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации в стране. Идею о введении нерабочих дней поддержал премьер-министр России Михаил Мишустин.

Первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов в беседе с Pravda.Ru положительно оценил инициативу Голиковой о введении нерабочей недели.

"Сейчас есть два направления: вакцинация и ограничительные меры, то есть изоляция. В этом смысле один из вариантов изоляции — сделать выходные на целую неделю, чтобы меньше было контактов, сделан расчёт на то, чтобы остановить нарастающую волну распространения пандемии в целом по стране", — сказал Тумусов.

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