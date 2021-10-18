Эксперт усомнился в одобрении заявки Киева на участие в сертификации "СП –– 2"

Старший эксперт Института энергетики и финансов Сергей Кондратьев оценил в беседе с Pravda.Ru подачу Киевом заявки на сертификацию "Северного потока –– 2".

Кондратьев выразил сомнение в том, что Украине одобрят заявку на сертификацию.

"Я не понимаю, каким образом "Нафтогаз" Украины может иметь отношение к сертификации "Северного потока –– 2"... Достаточно странно, что "Нафтогаз" хочет участвовать в сертификации проекта, который не имеет к нему никакого отношения, не проходит даже вблизи экономически исключительной зоны и так далее. Если эта заявка будет каким-то образом одобрена, то это уже само по себе станет историческим событием. Но если она будет одобрена, то, конечно, "Нафтогаз" будет предпринимать усилия к тому, чтобы максимально задержать ввод в эксплуатацию "Северного потока –– 2", — сообщил собеседник издания.

Он считает, что "Нафтогазу" следует заниматься внутренними проблемами, поскольку на Украине сейчас наблюдается дефицит газа, а в нескольких областях уже объявлено чрезвычайное положение

"Украинская государственная компания должна работать над преодолением коллапса на внутреннем украинском рынке, а не пытаться вмешиваться в вопросы, которые не имеют к ней никакого отношения и затрагивают, собственно, взаимоотношения даже не Европейского союза, а конкретно Германию и Россию", — подчеркнул Кондратьев.

Ранее глава "Нафтогаза" Юрий Витренко, что компания подала заявку на участие в сертификации оператора "Северного потока –– 2".

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