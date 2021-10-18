Депутат Рады вспомнил одесский анекдот, описывая отношение Запада к Украине

По словам депутата Рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадима Рабиновича, текущее отношение Запада к Украине можно описать с помощью популярного одесского анекдота.

В эфире телеканала "Украина 24" парламентарий подчеркнул, что сегодня власти страны "не дружат" с Западом. Он вспомнил одесский анекдот, характеризующий положение дел в этой сфере. Депутат рассказал вымышленную историю о том, как одна женщина в беседе с подругой предположила, что ее разлюбил муж. На вопрос, почему она так решила, героиня поделилась, что супруг уже два года не приходил домой.

Сегодня западные политики преследуют собственные цели, считает Рабинович. Украину же, по его мнению, "невозможно перенести в Европу", однако следует попробовать организовать порядок на территории государства.

"Я только за — пусть будет Европа. Но как-то странно она к нам приходит. У нас высасывается все, что можно, начиная от людских ресурсов, заканчивая Карпатами", — сказал парламентарий.

Он также подчеркнул, что сегодня украинцы получают от Европы "пропаганду гомосексуализма". По словам Рабиновича, в стране "своих этих хватает".

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