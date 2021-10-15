Forbes назвал самого страшного врага Украины

Эксперт Кеннет Рапоза опубликовал в журнале Forbes статью, в которой рассказал, как Украина лишилась помощи Запада на фоне серьёзных внутриполитических и экономических проблем.

"Украинцы были брошены на съедение волкам. Их союзники не так уж и близки им теперь", — написал он.

По словам автора статьи, во время президентства Барака Обамы Вашингтон уверял Киев, что будет помогать ему, а Европа активно пыталась спасти экономику Украины, направляя ей финансовую помощь. Однако после того, как США отказались вводить санкции против российского трубопровода "Северный поток-2", стало ясно, что Украина больше не интересует администрацию Джо Байдена.

Рапоза считает, что западные партнёры не хотят разбираться во внутренней политике Украины, где идёт противостояние между чиновниками и представителями бизнес-элиты.

"Для Украины самый страшный враг из всех — это сами украинцы", — отметил автор статьи.

Обозреватель Forbes считает, что команде Владимира Зеленского не удалось побороть коррупцию в политике и бизнесе. Объявленный президентом курс на "деолигархизацию" в Европе восприняли в качестве ещё одного политического оружия в руках лидера страны. После опубликованного журналистами "досье Пандоры" на Украине вспыхнул коррупционный скандал, поскольку в материалах фигурировал Зеленский и олигарх Игорь Коломойский. Вся эта ситуация бросила тень на Украину как бизнес-партнёра, считает Рапоза.

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