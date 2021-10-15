Адвокат Саакашвили надеется, что президент Грузии помилует его подзащитного

Бека Басилая, адвокат экс-главы Грузии Михаила Саакашвили, заявил, что нынешний президент страны Саломе Зурабишвили может помиловать его подзащитного.

При этом ранее Зурабишвили подчеркивала, что помилование для Саакашвили исключено, он будет осужден по уголовным делам в соответствии с законом. По мнению адвоката, президент приняла неверное решение, передаёт РИА Новости.

"Она поторопила события и изначально выбрала такую позицию, что не помилует, но в реальности это было заявление, сделанное для мобилизации сторонников "Грузинской мечты" к выборам", — сказал Басилая.

Адвокат добавил, что в Грузии уже были случаи, когда после громких заявлений Зурабишвили все-таки отменяла наказание заключённым. Однако он намерен прорабатывать и другие идеи по освобождению своего клиента.

Михаила Саакашвили задержали 1 октября и отправили в грузинскую тюрьму, где он объявил голодовку, не согласившись с обвинениями.

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