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"Запад поможет": адвокат раскрыл план освобождения Саакашвили из тюрьмы

Политика

Адвокат экс-президента Грузии Бека Басилая намерен вытащить Михаила Саакашвили из тюрьмы с помощью давления на представителей власти.

"Запад поможет": адвокат раскрыл план освобождения Саакашвили из тюрьмы

По его словам, все уголовные дела против Саакашвили были заведены по политическим мотивам, поэтому его освобождение тоже должно стать "политическим вопросом", передают "Известия".

"Всё-таки Миша Саакашвили — создатель нового грузинского государства. Демократические страны принимают его как политического деятеля, в Евросоюзе депутаты и сенаторы в США с ним встречаются", — сказал Басилая.

Он добавил, что Запад должен остро отреагировать на всю историю вокруг Саакашвили. И в совокупности, по его мнению, эти факторы повлияют на позицию нынешнего президента Грузии Саломе Зурабишвили, которая в конечном итоге выпустит экс-главу государства из тюрьмы.

Добавим, ранее грузинский лидер заявляла, что помилование для Саакашвили исключено. Однако в команде бывшего президента убеждены: её позиция вскоре может измениться.

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Автор: Юлия Миленина, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Олег Артюков
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