"Запад поможет": адвокат раскрыл план освобождения Саакашвили из тюрьмы

Адвокат экс-президента Грузии Бека Басилая намерен вытащить Михаила Саакашвили из тюрьмы с помощью давления на представителей власти.

По его словам, все уголовные дела против Саакашвили были заведены по политическим мотивам, поэтому его освобождение тоже должно стать "политическим вопросом", передают "Известия".

"Всё-таки Миша Саакашвили — создатель нового грузинского государства. Демократические страны принимают его как политического деятеля, в Евросоюзе депутаты и сенаторы в США с ним встречаются", — сказал Басилая.

Он добавил, что Запад должен остро отреагировать на всю историю вокруг Саакашвили. И в совокупности, по его мнению, эти факторы повлияют на позицию нынешнего президента Грузии Саломе Зурабишвили, которая в конечном итоге выпустит экс-главу государства из тюрьмы.

Добавим, ранее грузинский лидер заявляла, что помилование для Саакашвили исключено. Однако в команде бывшего президента убеждены: её позиция вскоре может измениться.

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