Зеленский получил письмо от "личного узника Путина" Михаила Саакашвили

Михаил Саакашвили, которого поместили в грузинскую тюрьму, опубликовал в своём Facebook-аккаунте открытое письмо президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Ранее украинский лидер заявлял, что поможет Саакашвили вернуться обратно. Зеленский убеждён: все обвинения против экс-президента Грузии являются сфальсифицированными. Михаил Саакашвили поблагодарил его за поддержку.

"Я больше жизни люблю свою Грузию, но очень люблю и Украину, мою вторую родину, где провёл много лет своей жизни и где у меня есть семья и друзья, и гражданство, которое я очень ценю", — отметил бывший президент Грузии.

Он также пообещал, что всю жизнь будет гордиться тем, что смог внести свой "скромный вклад" в "исторические реформы", проводимые Владимиром Зеленским.

"Поскольку я фактически являюсь личным узником Путина, то очень высоко оцениваю вашу принципиальную позицию по защите Украины, всего региона и всех узников империи", — подчеркнул Саакашвили.

Напомним, экс-лидера Грузии задержали 1 октября. Он обвиняется в совершении сразу нескольких уголовных дел. По некоторым из них политик был заочно осуждён на тюремные сроки.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.