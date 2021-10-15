"Нужно бояться умереть": российский губернатор предрёк десятую волну COVID-19

Глава Томской области Сергей Жвачкин считает, что в России может дойти и до десятой волны коронавируса, если граждане продолжат избегать вакцинации.

В официальном Instagram-аккаунте администрации Томской области опубликовали видеообращение губернатора. Жвачкин сообщил, что темпы прививочной кампании в регионе продолжают оставаться низкими, поэтому с 15 октября вводится обязательная вакцинация для отдельных граждан.

"Лекарства от ковида не было и нет. Единственный способ обезопасить себя — вакцина, но если мы будем прививаться такими темпами, то встретим не только четвертую, но и пятую, и десятую волну эпидемии", — подчеркнул руководитель Томской области.

Он добавил, что в Советском Союзе 100% жителей прошли обязательную вакцинацию от полиомиелита, оспы, кори, и это только положительно отразилось на состоянии их здоровья. По его словам, медпрепараты от COVID-19 создаются "теми же профессионалами".

"Почему же теперь мы стали слушать дилетантов из интернета? Нужно бояться не вакцины, нужно бояться умереть", — заключил Жвачкин.

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